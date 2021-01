Coronacijfers blijven verder dalen

De cijfers over de verspreiding van het coronavirus in ons land blijven gunstig evolueren. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 23 en 29 december werden elke dag gemiddeld 1.657 nieuwe besmettingen geregistreerd, een daling met 30 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor. In totaal zijn nu al 648.289 besmettingen in ons land vastgesteld.

In dezelfde periode zijn elke dag gemiddeld 71 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19, een daling met 19,8 procent. Het aantal sterfgevallen sinds het uitbreken van de pandemie staat nu op 19.581.

Tussen 26 december en 1 januari zijn elke dag gemiddeld 145 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een daling met 16 procent tegenover de periode ervoor. Er liggen nu 2.082 mensen in het ziekenhuis met covid-19, van wie 485 op de afdeling intensieve zorgen.



West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt: Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.