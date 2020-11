Coronacijfers blijven stijgen, gemiddeld 100 doden

Het aantal doden door het coronavirus bedraagt intussen 102 per dag, in de periode tussen 22 en 28 oktober. Dat blijkt zondag uit het recentste bulletin van Sciensano. Alles samen stierven in ons land al zeker 11.625 mensen aan COVID-19.

In de week tussen 25 en 31 oktober werden er dagelijks gemiddeld 648 mensen opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19. Dat is een stijging met 49 procent. De afgelopen dagen lagen de stijgingspercentages een pak hoger (respectievelijk +59 pct, +77 pct en +86 pct), al is niet duidelijk of het hier een duurzame trend betreft.

Op dit moment liggen er 6.497 mensen met COVID-19 in de Belgische ziekenhuizen, nog altijd 59 personen meer dan de dag voordien en een absoluut record. Op intensieve zorgen gaat het om 1.160 personen, een toename met 55 personen (+5 pct).

Ook het aantal besmettingen gaat nog altijd in stijgende lijn: gemiddeld krijgen bijna 16.000 (15.967) Belgen elke dag te horen dat ze positief testen op het coronavirus. Dat is een stijging met 24 procent. Sinds het begin van de epidemie telde ons land al 429.229 gevallen.

In West-Vlaanderen zien we diezelfde stijgende trend. Roeselare kampt sinds gisteren met ruim duizend gevallen, en ook Menen en Moorslede blijven met een hoge concentratie aan gevallen. Verschillende ziekenhuizen bereiden zich voor op een mogelijke verdere groei volgende week.

Gedurende de periode van 22 oktober tot 28 oktober werden er 449.890 testen uitgevoerd, ofwel een dagelijks gemiddelde van 64.270 testen. De positiviteitsratio ligt nu op 28,5 procent.

De West-Vlaamse cijfers op kaart

Bekijk hieronder de cijfers per West-Vlaamse stad of gemeente. De kleurschaal is dezelfde als de kleurschaal die wordt gehanteerd voor het reisadvies binnen Europa. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Oranje zit tussen de 20 en 100 bevestigde gevallen in de voorbije 14 dagen, geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 20 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.