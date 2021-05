Coronacijfers blijven dalen, al 6 gemeenten kleuren groen

Van 10 tot 16 mei zijn in België dagelijks gemiddeld 20 overlijdens door het coronavirus geregistreerd. Dat is een stevige daling tegenover de 37 per dag van de week ervoor. Het coronavirus heeft volgens de officiële cijfers sinds het begin van de pandemie in België 24.768 levens gekost. Ruim de helft van die slachtoffers was 85-plusser.

Ook in de ziekenhuizen gaat het de goeie richting uit: er zijn nog 1.704 COVID-patiënten opgenomen, van wie er 589 intensieve zorg nodig hebben. De drempelwaarde van 500, vereist voor versoepelingen, komt daarmee weer wat dichterbij.

De laatste zeven dagen waren er gemiddeld 127 nieuwe opnames per dag, terwijl gemiddeld 157 patiënten per dag het ziekenhuis verlieten. Dat zijn telkens dalingen met 18 procent tegenover het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen. KAART: Bekijk hier de cijfers in uw gemeente: