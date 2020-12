Coronacijfers: besmettingen blijven dalen

Het aantal coronabesmettingen in ons land blijft dalen, aan een versneld tempo. "Op kerstdag hebben we een kantelpunt bereikt in de epidemie."

Mogelijk zien we een eerste gunstig effect van de kerstvakantie", zegt viroloog Steven Van Gucht maandag op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en Sciensano.

Tussen 18 en 24 december werden elke dag gemiddeld 2.171 nieuwe besmettingen geregistreerd, een daling met 15 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Volgens Van Gucht zien we mogelijk een eerste gunstig effect van de kerstvakantie. "Maar door de feestdagen moeten we deze cijfers met de nodige voorzichtigheid interpreteren. Mogelijk hebben minder mensen zich laten testen", klinkt het.

De viroloog waarschuwt wel dat we een mogelijk nadelig effect van de feestdagen, waarbij mensen zich mogelijk niet helemaal aan de coronamaatregelen hebben gehouden, pas in januari zullen merken.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt: Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.