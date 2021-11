Coronacijfers: aantal patiënten in ziekenhuis loopt op

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft fors stijgen. Tussen 29 oktober en 4 november werden elke dag gemiddeld 172 personen opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19, een toename met 33 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode.

In totaal liggen er nu volgens de meest recente cijfers 1.899 mensen in het ziekenhuis (+34 procent), waarvan er 364 intensieve zorgen nodig hebben (+42 procent). Dat blijkt vrijdagochtend uit de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 26 oktober en 1 november werden er dagelijks gemiddeld 6.928 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging met 13 procent in vergelijking met de week voordien. Maar er werden in diezelfde periode ook gemiddeld 16 procent meer testen afgenomen. Het reproductiegetal staat volgens het dashboard van Sciensano op 1,20, wat betekent dat de epidemie in kracht toeneemt.

Het aantal overlijdens zit ook nog steeds in de lift. Tussen 26 oktober en 1 november lieten dagelijks gemiddeld zo'n 21,4 mensen het leven, een stijging met 38 procent.