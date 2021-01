Coronacijfers: aantal besmettingen stijgt opnieuw

Na een periode van dalingen is het gemiddelde aantal bevestigde coronabesmettingen per dag in België in de periode van 30 december tot en met 5 januari gestegen met 4 procent tegenover de zeven voorgaande dagen.

Het gemiddelde aantal bevestigde besmettingen per dag gemeten over zeven dagen bedraagt nu 1.720,9. In totaal zijn nu al 660.703 besmettingen geregistreerd. Dat blijkt zaterdag uit de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. De stijging komt niet als een verrassing. Viroloog Steven Van Gucht had vrijdag al aangegeven dat er mogelijk een toename aankwam. Het testbeleid is een verklaring: tijdens de kerstvakantie hebben minder mensen zich laten testen. Bovendien worden nu teruggekeerde reizigers getest.

Het gemiddelde aantal overlijdens door Covid-19 blijft wel nog afnemen en bedroeg tussen 30 december en 5 januari 62 per dag. Dat cijfer ligt 13,2 procent lager dan in de zeven voorgaande dagen. De teller van de overleden coronapatiënten in België sinds het begin van de crisis staat nu op 19.992.

Ook de trend van de ziekenhuisopnames is nog dalend. Dagelijks worden gemiddeld nog 130 patiënten opgenomen, een daling met 11 procent. Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen is inmiddels weer onder de kaap van 2.000 gedaald: het zijn er nu nog 1.994, van wie 378 patiënten intensieve zorgen nodig hebben.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt: Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.