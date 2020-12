Corona: Zuienkerke blijft als enige groen kleuren

De coronacijfers gaan nog altijd de goede kant op. Dat blijkt vanochtend uit de voorlopige cijfers op het dashboard van Sciensano. In West-Vlaanderen kleurt Zuienkerke nog altijd de enge gemeente die groen kleurt. Bekijk hier de situatie per gemeente in onze provincie.

In de periode van 22 tot 28 november raakten gemiddeld 2.305 mensen per dag besmet met COVID-19, een daling met 29 procent.

Ook het gemiddeld aantal overlijdens blijft dalen. Het meest recente zevendaagse gemiddelde geeft 123 overlijdens per dag aan, een daling met meer dan een kwart.

Ook het aantal ziekenhuisopnames gaat de goede kant op. Gemiddeld zijn dat er nu 204 per dag, 28 procent lager dan het vorige zevendaagse gemiddelde.

Op dit moment worden ongeveer 29.400 tests afgenomen per dag. Dat aantal blijft min of meer stabiel. Van al die tests komt gemiddeld 9,7 procent positief terug.

Gisteren zakte die positiviteitsratio voor het eerst onder de 10 procent.

Er liggen nu nog 3.707 coronapatiënten in het ziekenhuis, een daling met 8 procent in vergelijking met de vorige periode. Het aantal patiënten op afdelingen intensieve zorg is onder de 900 gezakt. Op dit moment zijn dat er nog 854, goed voor een daling met 5 procent.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt: Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.