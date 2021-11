Corona zorgt voor zware uitval in kinderopvang

Ook in de kinderopvang is de vierde coronagolf sterk te voelen. Het virus treft onthaalouders en kinderbegeleiders, waardoor kinderen er niet terecht kunnen.

Ouders moeten dan weer een oplossing zoeken, of werken van thuis uit. In onze provincie heeft al een kleine vier procent van de kinderdagverblijven hun deuren moeten sluiten.

Personeelstekort

Waar kinderen wel nog terechtkunnen, kampt het personeel vaak met de afwezigheid van begeleiders. Zo ook in de buitenschoolse kinderopvang van Ferm in Oostkamp. Bij de overkoepelende groep van kinderdagverblijven Ferm, zien ze de ene West-Vlaamse onthaalouder na de andere uitvallen door een coronabesmetting. Van de 170 onthaalouders zijn er nu 17 niet actief. Dat is niet alleen een probleem voor de kinderbegeleiders, maar ook voor de ouders die plots een oplossing moeten zoeken voor hun kleine spruit.