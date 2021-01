Corona zorgt voor recordaantal UFO-meldingen

Het waren er 446, een stijging met 64% in vergelijking met 2019. Vanuit West-Vlaanderen kwamen 77 meldingen binnen. "Vooral in de maanden maart en april waren het er uitzonderlijk veel", zegt Frederick Delaere uit Meulebeke, de coördinator van het meldpunt. Volgens het meldpunt zorgde de eerste besmettingsgolf van het COVID-19 virus en de algemene lockdown daarvoor. "Een combinatie van meer vrije tijd en een bijzonder gunstige weersituatie zorgde ervoor dat meer mensen zittend in de tuin of op het terras naar het luchtruim keken. Een gelijkaardige stijging van het aantal meldingen zien we jaarlijks tijdens de zomermaanden juli en augustus. Een derde oorzaak was het feit dat er in diezelfde periode verschillende lanceringen met Starlink satellieten van SpaceX plaatsvonden".

Het merendeel van de ingezonden foto's en video's bleek betrekking te hebben op heldere sterren en planeten. Zo was de planeet Venus tijdens de lockdown zeer opvallend zichtbaar.