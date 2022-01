Corona: ziekenhuisopnames stijgen bij ons het sterkst

Er liggen momenteel 397 COVID-patiënten in West-Vlaamse ziekenhuizen, dat is in een week tijd een stijging met 68 procent. Dat is de hoogste stijging van heel het land.

Nationaal is er maar een gemiddelde stijging met 42%. 31 West-Vlamingen liggen op intensieve zorgen, 11 daarvan moeten beademd worden.

De meeste nieuwe besmettingen in West-Vlaanderen doen zich logischerwijze voor in de grotere gemeenten, met veel inwoners. Brugge spant de kroon met 5.200 nieuwe besmettingen de voorbije 14 dagen. Daarna volgen Kortrijk, Roeselare, Oostende en Waregem. In de nationale TOP 10 staan Brugge en Kortrijk op plaats 9 en 10.

8 West-Vlaamse gemeenten in nationale TOP 10 incidentie

Als we rekening houden met het aantal inwoners scoren de volgende gemeenten, berekend per 100.000 inwoners, de voorbije 14 dagen het slechtst: Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, Zwevegem en Kortemark. Deerlijk en Dentergem staan zelfs op plaats 1 en 2 in de nationale TOP 10 van slechtst scorende gemeenten. Ook Harelbeke, Zwevegem, Kortemark, Kuurne, Wervik en Houthulst staan in die TOP 10. Die TOP 10 kleurt dus bijna volledig West-Vlaams.

Nationale cijfers

Tussen 16 en 22 januari werden dagelijks gemiddeld 49.289 nieuwe besmettingen vastgesteld, op weekbasis een stijging met 77 procent. De omikronvariant is momenteel verantwoordelijk voor ruim 94 procent van de besmettingen. In totaal raakten sinds de start van de pandemie al ruim 2,9 miljoen mensen besmet met het virus. In diezelfde periode werden dagelijks gemiddeld 114.400 testen afgenomen. De positiviteitsratio bedraagt 45,2 procent. Het reproductiegetal staat momenteel op 1,27, wat betekent dat de epidemie nog aan kracht toeneemt.

Tussen 19 en 25 januari werden elke dag ook gemiddeld 330 nieuwe COVID-patiënten in het ziekenhuis opgenomen, een toename met 51 procent. In totaal liggen er nu 3.438 patiënten met een coronabesmetting in het ziekenhuis (+42 procent), van wie er 367 intensieve verzorging nodig hebben (-6 procent).

De afgelopen periode stierven dagelijks gemiddeld 25 mensen aan de gevolgen van een COVID-infectie, een stijging met 20 procent. Sinds het begin van de pandemie overleden in ons land al ruim 28.900 mensen aan het virus.

Intussen hebben zowat 6,3 miljoen Belgen een boosterprik van het coronavaccin gekregen. Dat komt overeen met 55 procent van de totale bevolking en 68 procent van de volwassen bevolking.