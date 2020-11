Corona: ziekenhuisopnames stabiel, sterftecijfer blijft stijgen

Dat blijkt uit de voorlopige gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis wordt opgenomen, is nog altijd aan het stijgen. De voorbije week werden dagelijks gemiddeld 663,1 coronapatiënten naar het ziekenhuis gebracht. Dat is een stijging met 7 procent. Momenteel bevinden zich nu 7.282 COVID-patiënten in het ziekenhuis, wat overeenkomt met een erg lichte daling van 2 procent. Het aantal mensen op intensieve zorgen is nog met 1 procent gestegen, tot 1.428.

Intussen blijft ook de daling van het aantal nieuwe besmettingen zich doorzetten. In de week van 27 oktober tot en met 2 november werden gemiddeld 13.213,4 bevestigde besmettingen per dag genoteerd. Dat is zestien procent minder dan een week eerder. Het aantal overlijdens als gevolg van COVID-19 is wel nog altijd fors aan het toenemen: gemiddeld 159,4 per dag, of bijna een verdubbeling op een week tijd. Het coronavirus heeft sinds het begin van de pandemie al aan 12.520 mensen in ons land het leven gekost.

De West-Vlaamse cijfers in kaart

Bekijk hieronder de cijfers per West-Vlaamse stad of gemeente. De kleurschaal is dezelfde als de kleurschaal die wordt gehanteerd voor het reisadvies binnen Europa. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Oranje zit tussen de 20 en 100 bevestigde gevallen in de voorbije 14 dagen, geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 20 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.