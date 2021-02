Corona: ziekenhuisopnames blijven licht dalen

Het dagelijkse aantal nieuwe ziekenhuisopnames is in de periode van 9 tot 15 februari met 3 procent gedaald.

Gemiddeld moesten er elke dag 120,7 COVID-patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen. Er liggen nu 1.638 patiënten in het ziekenhuis (+3 procent), van wie 319 op intensieve zorgen (+4 procent). Dat blijkt dinsdag uit de voorlopige coronacijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal besmettingen met het coronavirus is op weekbasis met 20 procent afgenomen. Viroloog Steven Van Gucht nuanceert de cijfers wel. "Het aantal testen is ook met 14 procent gedaald", klinkt het. Er werden vooral minder testen afgenomen bij tieners, mede door de afkoelingsweek in het secundair onderwijs.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.