De voorbije zeven dagen (van 13 tot 19 september) werden per dag gemiddeld 51 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een daling met 10 procent in vergelijking met de week ervoor. Er liggen nu 678 patiënten met een coronabesmetting in de Belgische ziekenhuizen, dat is een daling met 4 procent.

Tussen 10 en 16 september werden dagelijks gemiddeld 1.847 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat cijfer stijgt met 15 procent in vergelijking met de week daarvoor.