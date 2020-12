Corona in West-Vlaanderen: Zuienkerke kleurt als eerste gemeente groen

De coronacijfers in ons land blijven dalen. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. In West-Vlaanderen kleurt Zuienkerke als eerste gemeente groen. Bekijk hier de situatie per gemeente in onze provincie.

In de periode van 21 tot 27 november raakten gemiddeld 2.323 mensen besmet met COVID-19, een daling met bijna een derde. De positiviteitsratio zakt nipt tot onder de 10 procent.

In dezelfde periode stierven gemiddeld 126 mensen per dag aan de gevolgen van het longvirus. Ook dat is een daling, met bijna 27 procent. Er waren ook minder ziekenhuisopnames: gemiddeld ging het om 217 mensen per dag, 26 procent lager dan het vorige zevendaagse gemiddelde. De positiviteitsratio - of het percentage positieve testen op het totaal aantal uitgevoerde testen - is gezakt tot 9,9 procent. Sinds het begin van de epidemie zijn in België al 5,9 miljoen tests uitgevoerd en meer dan 577.000 besmettingen vastgesteld. Er zijn al 42.432 mensen opgenomen in het ziekenhuis en 16.645 patiënten zijn overleden aan COVID-19. Op dit moment liggen iets meer dan 4.000 patiënten in het ziekenhuis. 900 van hen liggen op een afdeling intensieve zorgen.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt: Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.