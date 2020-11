Corona in West-Vlaanderen: cijfers blijven dalen

De coronacijfers blijven dalen in België, zo blijkt maandagochtend uit de voorlopige gegevens op het dashboard van het gezondheidsinstituut Sciensano. Bekijk hier de situatie per gemeente in onze provincie.

Zo zijn van 20 tot 26 november dagelijks gemiddeld 2.390 besmettingen met het virus geregistreerd. Dat is een daling met 37 procent.

In diezelfde periode overleden dagelijks gemiddeld 132,7 mensen, een daling met 23,8 procent in vergelijking met de voorgaande periode. De voorbije zeven dagen werden dagelijks gemiddeld 229,1 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een afname met 25 procent.

In totaal zijn sinds maart al 42.312 personen gehospitaliseerd. Momenteel liggen nog 3.989 patiënten in het ziekenhuis, onder wie 906 op intensieve zorgen, een daling met 4 procent.

Sinds het begin van de epidemie zijn in België 576.599 infecties vastgesteld. Er zijn nu 16.547 mensen gestorven na een besmetting met het virus De positiviteitsratio daalde tussen 20 en 26 november tot 10,4 procent.

Welke gemeenten het meest getroffen?

Als we het aantal besmettingen vergelijken met het aantal inwoners dan zijn deze West-Vlaamse gemeenten het meest getroffen:

Deerlijk Hooglede Izegem Staden Torhout

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal is dezelfde als de kleurschaal die wordt gehanteerd voor het reisadvies binnen Europa. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Oranje zit tussen de 20 en 100 bevestigde gevallen in de voorbije 14 dagen, geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 20 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.