Corona: weer meer dan duizend besmettingen per dag

Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus ligt in België weer boven de duizend per dag. Dat blijkt woensdagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de week van 4 tot 10 juli kwamen er dagelijks gemiddeld 1.008 bevestigde besmettingen bij. Het gaat om een stijging met 84 procent in vergelijking met de zeven voorgaande dagen. Er werden in die periode zowat 60.500 tests uitgevoerd (-4 procent), de positiviteitsratio steeg licht tot 1,8 procent.

Ook de ziekenhuisopnames stijgen weer tot gemiddeld bijna 18 per dag in de week van 7 tot 13 juli (+11 procent). Momenteel liggen 239 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 90 op de afdelingen intensieve zorg. Het aantal nieuwe overlijdens wegens COVID-19 blijft ondertussen nog verder zakken. In de week van 4 tot 10 juli waren er dagelijks gemiddeld 2 sterfgevallen, een krimp van meer dan een derde

West-Vlaanderen

Ook bij ons lijken de besmettingen in het gros van de 64 West-Vlaamse gemeenten toe te nemen, al is dat eerder beperkt.

Een cluster van stijgingen rond Waregem lijkt te verklaren door jongeren die terugkwamen van feestvakantie. Ruiselede lijkt gelinkt aan een groot aantal stijgingen in buurgemeente Aalter. In verschillende gemeenten komt de crisiscel opnieuw samen om de toestand vooral nauwgezet op te volgen.

Bij ons zijn nog drie gemeenten coronavrij: Lendelede, Mesen en Vleteren.