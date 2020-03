Corona: Vives voert reisverbod voor risicolanden in

Hogeschool Vives neemt een aantal maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken. Zo is er een reisverbod voor risicolanden.

Alle reizen naar China worden voorlopig afgelast. En iedereen die in het land verblijft, is gevraagd om terug te keren. Chinese studenten die naar hier moesten komen, worden niet toegelaten. Ook worden studenten- of personeelsreizen naar Noord-Italië, Zuid-Korea en Iran voorlopig afgelast.