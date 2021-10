Corona: vier gemeenten kleuren donkerrood

In de meeste West-Vlaamse gemeenten stijgen de besmettingscijfers. In een tiental gemeenten is er sprake van een heel lichte daling of een stagnering, in vergelijking met de cijfers van gisteren.

Vier West-Vlaamse gemeentes kleuren donkerrood: Anzegem, Wevelgem, Deerlijk en Staden. Hooglede, Menen en Lendelede volgen snel. Geen enkele West-Vlaamse gemeente is covidvrij.

Als je naar het aantal nieuwe besmettingen van de voorbije 14 dagen kijkt, scoren logischerwijze de iets grotere gemeenten (met veel inwoners) het hoogst: Brugge (+623), Wevelgem (+454), Kortrijk (+406 ) en Roeselare (+356). Anzegem staat op de vijfde plaats met 343 extra besmettingen. Gemeenten met weinig inwoners doen het het best: Mesen (+1), Vleteren (+2), Nieuwpoort (+8), Zuienkerke (+9) en Langemark-Poelkapelle (+10).

Als je rekening houdt met het aantal inwoners scoren verhoudingsgewijs deze gemeenten de voorbije 14 dagen het slechtst: Anzegem (2.311/100.000 inwoners), Wevelgem (1.411/100.000 inwoners), Deerlijk (1.223/100.000 inwoners), Staden (1.221/100.000 inwoners), en Hooglede (907/100.000 inwoners). Als we het hele land bekijken, staat Anzegem op de tweede plaats, na Oudsbergen in Limburg.

Beste gemeenten zijn Vleteren (55/100.000 inwoners), Nieuwpoort (69/100.000 inwoners), Mesen (95/100.000 inwoners), Langemark-Poelkapelle (128/100.000 inwoners) en Heuvelland (152/100.000 inwoners).

Nationale cijfers:

Het gemiddeld aantal besmettingen per dag met het coronavirus is tussen 18 en 23 oktober opgelopen tot 5.555. Dat is opnieuw een toename met ruim 75 procent tegenover de week ervoor.

Ook de andere parameters gaan verder mee de hoogte in. Er liggen nu 1.312 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 260 op intensive care. Het gaat om een stijging met respectievelijk 39 en 13 procent. Er werden de voorbije zeven dagen elke dag gemiddeld 121 patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, of een stijging met 53 procent.

Tussen 18 en 23 oktober stierven elke dag gemiddeld 14 mensen. Dat zijn er 16 procent meer dan in de week ervoor. Al 25.914 mensen bezweken aan de gevolgen van het coronavirus in ons land. Ook de positiviteitsratio neemt toe, tot 8,7 procent. Tegelijk schiet het aantal uitgevoerde tests mee omhoog, tot dagelijks gemiddeld 65.600 van 18 tot 23 oktober.