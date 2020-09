Corona: Verboden stil te staan in Kortrijkse uitgaansbuurt

Opmerkelijk: In Kortrijk mag je vanaf morgen niet meer blijven stilstaan op straat in de Burgemeester Reynaertstraat, de drukste uitgaansbuurt in het centrum.

De politie kan nu ook daartegen optreden met een gasboete en dat om te zorgen dat er geen corona-uitbraak is. De reacties op de maatregel zijn verdeeld, al lijken de meeste uitbaters van de echte jongerencafés wel voorstander. "We zijn zelf vragende partij geweest naar de politie toe," zegt uitbater Emmanuel Lesaffre. "We vonden dat er iets moest gebeuren in de straat. vanaf één uur zijn de zaken gesloten, maar dan blijven de mensen massaal op straat staan. Dat is niet aangenaam: wij moeten zelf schoolmeester spelen."(lees verder onder de video)