Corona: Veel restaurants schakelen over naar afhaalmaaltijden en levering aan huis

Ook in eetcafé De Kameleon in Heule is dat het geval: zij schakelen over naar een afhaalrestaurant en stellen daarvoor de volledige kaart beschikbaar. Ook dranken kun je afhalen. Voor wie toch liever thuisblijft leveren ze ook aan huis.

Deliveroo

Sommige restaurants proberen zich dan weer om te vormen tot een cateringdienst met levering aan huis. Zo werkt Aziatisch restaurant Bowls in Kortrijk samen met Deliveroo om hun klanten toch te kunnen bedienen. De bestellingen komen online binnen, een koerier haalt dan de warme maaltijden op om die thuis te bezorgen.

