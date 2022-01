Corona: veel meer besmettingen, hospitalisaties dalen bij ons nog

Er liggen momenteel 144 patiënten met corona in West-Vlaamse ziekenhuizen. 36 daarvan liggen op intensieve zorgen, achttien worden beademd. In vergelijking met een week geleden is het aantal hospitalisaties bij ons met zes procent gedaald.

Daarmee gaan we nog altijd in tegen de nationale trend.

Nationale cijfers

Er liggen momenteel 2.022 COVID-19-patiënten in de Belgische ziekenhuizen. In vergelijking met een week geleden is dat een stijging met zeven procent. 423 van hen liggen op de afdelingen intensieve zorg, een daling met tien procent.

Tussen 3 en 9 januari waren er in ons land dagelijks gemiddeld 22.189 besmettingen. Dat is een stijging met 88 procent ton opzichte van de zeven dagen ervoor. Er werden per dag ongeveer 86.500 testen afgelegd, dat is toename van 29 procent op weekbasis.

In diezelfde periode vielen per dag gemiddeld negentien overlijdens te betreuren. Dat is een daling met twintig procent.

Situatie in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen zijn er per dag 106 procent meer besmettingen per dag dan zeven dagen geleden.

Als we kijken naar het aantal nieuwe besmettingen in Vlaanderen van de afgelopen veertien dagen, zitten enkel nog Brugge en Kortrijk in de top tien. Het aantal nieuwe besmettingen in onze provincie is vooral het hoogste in grote steden als Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende en Waregem. Bij de incidentie (het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) gaat het er in Wielsbeke, Veurne, Zuienkerke, Gistel en Ruiselede het slechtste aan toe.