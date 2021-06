Corona-uitbraak in Rhizo scholen onder controle

De corona-uitbraak in de Kortrijkse Rhizo scholen is onder controle. Dat besluit de directie na een hele reeks van bijna 400 testen. Daaruit zijn maar vier positieve testen gekomen, waarvan één test gelinkt is aan een eerdere besmetting.

Nadat er vorige week 40 besmettingen vastgesteld werden in RHIZO Lifestyleschool en RHIZO Sportschool Kortrijk, werden de betrokken klassen onmiddellijk in quarantaine geplaatst. Om zeker te zijn dat de aanwezige leerlingen en personeelsleden op school geen risico liepen, testte een mobiele equipe van UZ Gent hen allemaal donderdagmorgen. Er werden in totaal 369 testen afgenomen. Het resultaat is geruststellend: slechts vier leerlingen waren positief (waarvan één wijst op een vroegere besmetting). Alle personeelsleden testten negatief.

‘De verplichte quarantaine door de school heeft zijn doel niet gemist. Dit is ook positief voor de nakende examenperiode die normaal zal verlopen’, aldus Nancy Dedeurwaerder, algemeen directeur scholengroep RHIZO. De school bracht alle ouders op de hoogte. De vier leerlingen zijn in quarantaine en het contactonderzoek is bezig. 10 leerlingen die een laag-risico contact hadden, zijn ook preventief in quarantaine. De leerlingen die vorige week in quarantaine gingen, zijn ondertussen terug op school. Ook volgende week keren heel wat leerlingen terug naar school. De school blijft uiteraard alle afspraken en maatregelen opvolgen.