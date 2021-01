Corona-uitbraak in Oostends revalidatiecentrum

Het revalidatiecentrum BZIO, gelegen langs de Zeedijk in Oostende, heeft te kampen met een zware corona-uitbraak. 23 patiënten en 24 werknemers zijn besmet met het Covid-19 virus. BZIO neemt daarom voorlopig geen nieuwe patiënten meer op en er worden ook andere noodzakelijke maatregelen getroffen.

