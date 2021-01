Corona-uitbraak in Houthulst: 67 rusthuisbewoners besmet

Twee derde van de bewoners van wzc De Groene Verte in Merkem (Houthulst) is besmet met corona. Ook elders in de gemeente werd de afgelopen week een opvallende stijging vastgesteld. Uit voorzorg besloot de burgemeester om het verenigingsleven stil te leggen.

Niet minder dan 67 van de 93 bewoners raakten besmet met het virus, net als 37 van de 90 personeelsleden. Daardoor moest de geplande vaccinatie dinsdag worden uitgesteld. "Ook elders in de gemeente is het aantal besmettingen gestegen van 8 vorige week naar 40 deze week", vertelt Joris Hindryckx (CD&V), burgemeester van Houthulst. "Dat is erg verontrustend. Er wordt onderzocht of het gaat om de besmettelijkere Britse variant. Daar zullen we pas volgende week uitsluitsel over hebben."

De burgemeester besloot donderdag het verenigingsleven in de gemeente tijdelijk stil te leggen om een verdere verspreiding tegen te gaan. Scholen, kinderopvang en medische diensten zoals Kind & Gezin blijven voorlopig wel open. "Maar we zullen nog strenger moeten optreden als zou blijken dat het effectief over de Britse variant van het virus gaat." Hij vroeg via de gouverneur ook bijstand van Defensie om bij te springen in het woon-zorgcentrum. "De documenten werden vrijdag ingevuld, hopelijk kunnen vanaf dinsdag vier of vijf Defensiemedewerkers worden ingezet in het woon-zorgcentrum."

