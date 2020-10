Corona-uitbraak Heule: extra COVID-afdeling voor woonzorgcentra

Kortrijk opent een tweede COVID-afdeling voor woonzorgcentra, na een nieuwe uitbraak in Heule. Daar zijn 35 mensen in een woonzorgcentrum besmet.

Kortrijk kampt met een nieuwe uitbraak van het coronavirus in haar woonzorgcentra. Begin deze week stond de teller nog op 31 besmettingen onder bewoners. Ondertussen zijn daar 38 besmettingen bijgekomen. Dat brengt de teller op 69 besmettingen. De nieuwe uitbraak doet zich voor in een woonzorgcentrum in Heule. Daar is maar liefst de helft van de bewoners besmet. Van de 69 besmette bewoners liggen er drie in het ziekenhuis. Negen bewoners hebben symptomen, de andere 60 niet.

Nog voor de sneltests

Zorg Kortrijk vermoedt dat de besmettingen mogelijk via bezoek binnenkwamen in de woonzorgcentra nog voor Kortrijk de sneltests voor bezoekers invoerde. "Onze bewoners en medewerkers worden zeer regelmatig getest. Daarom vermoeden we dat de besmetting via bezoek binnen is gekomen. We zijn dat natuurlijk niet helemaal zeker", zegt Philippe De Coene.

Voorlopig wordt in het woonzorgcentrum in Heule geen bezoek toegelaten. Daar wordt vanaf nu wel raambezoek georganiseerd. Verder besliste Kortrijk ook om niet in te gaan op de suggestie van de Vlaamse regering om mantelzorgers in woonzorgcentra te laten slapen. Ook knuffelcontacten worden niet toegestaan in Kortrijkse woonzorgcentra. "De situatie is te ernstig. Het risico voor onze bewoners is te groot, laat staan dat we hier mantelzorgers kunnen laten verblijven. Bezoek blijft toegelaten maar dat gebeurt onder strenge maatregelen zoals afstand houden en een mondmasker dragen", zegt De Coene.

