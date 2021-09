Corona: Toename aantal ziekenhuisopnames per dag houdt aan

Van 2 tot en met 8 september zijn gemiddeld 69 coronapatiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een stijging met 12 procent ten opzicht van de voorgaande periode van zeven dagen.

Dat blijkt donderdag uit de voorlopige cijfers van het coronadashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Momenteel liggen 704 patiënten in het ziekenhuis in ons land, een toename met 7 procent. Op de afdelingen intensieve zorg gaat het om 219 patiënten (+14 pct).

Het aantal nieuwe besmettingen per dag neemt wel nog af. In de week tot en met 5 september ging het dagelijks gemiddeld om 1.958 besmettingen, of 3 procent minder dan in de voorgaande zevendaagse periode. Daarbij is sprake van een positiviteitsratio van 5,4 procent. Iets meer dan vijf mensen op de honderd testten dus positief.

Van 29 augustus tot en met 5 september was er voorts sprake van gemiddeld 6 overlijdens door COVID per dag, een stijging met 31 procent tegenover de voorgaande periode. Sinds de uitbraak van de pandemie lieten al 25.442 Belgen het leven aan het coronavirus.

