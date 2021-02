Corona: speekseltest voor 1400-tal leerkrachten uit Kortrijk

Ze zijn als pilootschool geselecteerd. "Het kunnen deelnemen aan dit pilootproject is voor ons een antwoord op onze vraag om de bestaande teststrategie in onderwijs aan te vullen om kwaliteitsonderwijs te kunnen blijven doorzetten", zegt Francesca Verhenne, de directrice van het RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen, één van de betrokken scholen.

Speekseltest biedt veel voordelen

Wekelijks zal het ochtend ochtendspeeksel van leerkrachten en omkaderend personeel thuis afgenomen worden via een PCR-test die thuis wordt afgenomen. Er komt ook een campagne ter ondersteuning en motivatie van de leerlingen, de ouders en het schoolpersoneel. Met de zelftest willen ze uitbraken en besmetting van schoolpersoneel voorkomen. Een speekseltest heeft veel voordelen: het kan door de personen zelf thuis afgenomen worden waardoor er ook geen risico is om anderen te besmetten. Er is geen zorgverlener nodig en er is ook geen beschermingsmateriaal nodig.