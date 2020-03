Corona: Pop-up wachtpost in Kortrijk overspoeld met telefoontjes

De wachtdiensten van Kuurne, Harelbeke en Kortrijk werken sinds deze morgen samen in een pop-up huisartsenwachtpost in het dienstencentrum 'De Zonnewijzer' in Kortrijk. Die wordt overspoeld met telefonische vragen.

In het dienstencentrum 'De Zonnewijzer' in Kortrijk werken de wachtdiensten van Kuurne, Harelbeke en Kortrijk (behalve Marke) samen in een pop-up dokterswachtpost. Aanmelding kan enkel telefonisch via de gekende wachtdienstnummers, of via het verkorte nummer 1733.

Daardoor wordt de wachtpost overspoeld met telefonische vragen, waardoor de eigenlijke zorgvragen dreigen onbeantwoord te blijven. Het is dus belangrijk dat mensen voor puur informatieve vragen rond het coronavirus contact opnemen met het Agentschap Zorg en Gezondheid op het nummer 0800 14 689 of via de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.