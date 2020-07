Corona-opsporing: "Beter minder langs Brussel rond”

In Ledegem is er de voorbije dagen verhoogde alertheid om een opstoot van het coronavirus in te dammen. Gisteren kwamen er opnieuw drie nieuwe gevallen bij. Het totaal ligt nu op 15 de voorbije week en 21 de voorbije maand.

Het maakt van Ledegem de koploper in West-Vlaanderen deze maand. Een cijfer dat gevoelig hoger ligt dan wat de gemeente in de hele coronacrisis te verwerken kreeg: 72 besmette gevallen. Burgemeester Bart Dochy grijpt gepast in.

Bezoek beperkt in woonzorgcentrum

In het woonzorgcentrum wordt het bezoek beperkt. Een aantal positieve tests zijn afgelegd in de omgeving van het WZC, maar niet bij de bewoners zelf, wel bij mensen uit het dagcentrum. Ze gaan daar heel volwassen mee om, aldus Dochy. De speelpleinwerking blijft gewoon doorgaan, wel is aan sport- en cultuurverenigingen gevraagd om de binnenactiviteiten af te gelasten tot eind juli. De harmonie kan bijvoorbeeld niet meer samenkomen om te spelen.

“Minder langs Brussel rond”

Burgemeester Dochy breekt vooral een lans om de spontane contactopsporing via het netwerk van de huisartsen een grotere rol te laten spelen. Hij heeft die boodschap ook meegegeven aan de bevoegde Minister Wouter Beke. “Die huisartsen staan heel dicht bij hun patiënten. Zij zijn het ook die aan patiënten de boodschap van een positieve test overbrengen. Vaak wordt er zo meteen een spontane vorm van contactopsporing uitgevoerd. Huisartsen spreken met hun patiënten, nauwe contacten van de voorbije dagen worden opgesomd en gecontacteerd. Vaak komen die mensen erg snel ook bij de huisarts een test afleggen. Dit gaat zo veel sneller dan wanneer alles langs Brussel rond moet gaan. Dat is een gezegde hier bij ons, maar het is wel zo. Als je pas enkele dagen na een positieve besmetting een telefoontje krijgt van een anonieme contactopspoorder, dan kan het onheil van de verspreiding al gebeurd zijn. Huisartsen zijn vertrouwenspersonen die dichter bij de mensen staan en die ook sneller werken.