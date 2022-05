Corona: opnieuw veel minder besmettingen en ziekenhuisopnames

In totaal zijn momenteel 952 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen, onder wie 88 patiënten op intensieve zorg. Tussen 21 en 27 mei werden gemiddeld 1.333 nieuwe besmettingen met Sars-CoV-2 per dag vastgesteld, 44 procent minder dan in de week daarvoor. In dezelfde periode stierven gemiddeld 6 mensen per dag aan het coronavirus (-21 procent), wat het totale aantal sterfgevallen sinds het begin van de pandemie in België op 31.800 brengt.

West-Vlaamse cijfers

Bij de ziekenhuisbezetting is er een forse daling. Op 30 mei lagen er 117 patiënten met corona in West-Vlaamse ziekenhuizen. Dat is 24% minder dan de week ervoor. Nationaal is er een daling met 23%. Van die 117 zieken liggen er 9 op intensieve zorgen. 5 van hen worden beademd.

Ook het aantal besmettingen daalt voort. Het hoogste aantal nieuwe besmettingen in onze provincie de voorbije 14 dagen is vastgesteld in de grotere gemeenten als Brugge, Roeselare, Kortrijk, en Oostende. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (het aantal gevallen omgerekend per 100.000 inwoners) het grootst in Lichtervelde, Avelgem, Pittem, Oudenburg en Zedelgem.