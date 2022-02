Corona: Opnieuw minder dan 10.000 besmettingen per dag

Het gemiddelde aantal dagelijkse coronabesmettingen is opnieuw onder de 10.000 gezakt. Dat blijkt dinsdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook de andere parameters dalen.

Tussen 12 en 18 februari werden dagelijks gemiddeld 9.587 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling met 39 procent op weekbasis. Zeven op de tien besmettingen zijn nog te wijten aan de omikronvariant.

Er werden in diezelfde periode elke dag gemiddeld 44.700 testen afgenomen, waarvan een kwart een positief resultaat gaf. Het reproductiegetal klokt af op 0,85, wat nog steeds betekent dat de epidemie in kracht afneemt. In de Belgische ziekenhuizen liggen momenteel nog 2.999 coronapatiënten, een daling met 18 procent. Nog 315 patiënten (-17 procent) hebben intensieve verzorging nodig.

Op dagbasis werden tussen 15 en 21 februari gemiddeld nog 209 patiënten opgenomen (-20 procent op weekbasis). Het aantal sterfgevallen is eveneens afgenomen. Tussen 12 en 18 februari overleden dagelijks gemiddeld bijna 41 mensen aan de gevolgen van het virus, 13 procent minder dan een week eerder.

Sinds de start van de pandemie zijn er in ons land al meer dan 30.000 coronaoverlijdens te betreuren. Intussen hebben ruim 6,9 miljoen Belgen een boosterprik van het coronavaccin gehad. Dat komt overeen met 60 procent van de totale bevolking en 74 procent van de 18-plussers.