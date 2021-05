Corona: opnames en overlijdens blijven dalen

Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens van coronapatiënten blijft dalen. Het aantal nieuwe besmetingen is wel gestegen maar er is ook meer getest.

Dat blijkt uit de recentste voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 18 en 24 mei zijn elke dag gemiddeld 115 COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis (-13 procent op weekbasis). Er liggen momenteel 1.533 patiënten in het ziekenhuis, van wie 542 op intensieve zorg. In diezelfde periode zijn dagelijks gemiddeld 19 mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19. Op weekbasis betekent dat een daling van 24 procent.

Sinds het begin van de pandemie zijn 24.853 overlijdens geregistreerd. Tussen 15 en 21 mei werden elke dag gemiddeld 2.382 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is een stijging met 10 procent maar er werden met ongeveer 49.200 per dag ook 14 procent meer tests afgenomen dan een week eerder.

Bijna de helft van de volwassen Belgen (47,3 procent) heeft een eerste prikje met een coronavaccin gehad. Het gaat om 4.357.794 landgenoten. 1.684.642 mensen zijn volledig gevaccineerd. In Vlaanderen (48 procent eerste prikken) en Wallonië (49 procent) loopt de vaccinatie ongeveer gelijk, Brussel (37 procent) hinkt achterop.

