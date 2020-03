Corona: oplichters misbruiken situatie

Ze zijn onder meer in Houthulst en Zwevegem actief. Het AZ Groeninge ontkent formeel dat het er iets mee te maken heeft en dus gaat het om pure oplichting. Ook het Rode Kruis Kuurne waarschuwt voor dergelijke oplichting. In Kuurne waren oplichters rond aan het gaan met een collectebus.

OPGELET: er zouden in #Zwevegem (grondgebied politiezone @PzMira) oplichters van deur tot deur gaan om steunkaarten te verkopen voor @azgroeninge in #Kortrijk ten voordele van de strijd tegen het #coronavirus. Het gaat dus om bedrog, ga er niet op in. pic.twitter.com/YRbQmw6qKO

— Politiezone VLAS (@pzvlas) March 15, 2020