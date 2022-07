Corona: ook het aantal overlijdens neemt weer toe

Het totale aantal overlijdens in ons land ligt nu op 31.918. In dezelfde periode testten elke dag gemiddeld 4.381 mensen positief op het virus, een stijging met 44 procent.

Tussen 24 en 30 juni werden dagelijks gemiddeld 108,6 mensen met een coronabesmetting opgenomen in het ziekenhuis (+23 procent). Er liggen nu 1.352 coronapatiënten in de ziekenhuizen (+25 procent), van wie 75 (+10 procent) op de intensieve zorg. De positiviteitsratio bedraagt 29,8 procent (+3,1 procent). Het reproductiegetal, dat staat voor de snelheid waarmee het virus zich verspreidt, daalt wel, tot 1,13. Als het cijfer hoger is dan 1 betekent dat dat de pandemie aanwakkert.

West-Vlaamse cijfers

Bij de ziekenhuisbezetting in onze provincie is er een lichte daling. Op 30 juni lagen er 167 patiënten met corona in West-Vlaamse ziekenhuizen. Dat is 6% minder dan de week ervoor. Nationaal is er een stijging met 25 %. Van die 167 zieken liggen er 12 op intensieve zorgen. 2 van hen worden beademd. Het aantal besmettingen blijft stijgen. Er waren zo’n 6.200 nieuwe gevallen de voorbije 14 dagen. Het hoogste aantal nieuwe besmettingen in onze provincie is vastgesteld in de grotere gemeenten als Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende en Waregem. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (het aantal gevallen omgerekend per 100.000 inwoners) het grootst in Torhout, Nieuwpoort, Lichtervelde, Hooglede en Wingene. De cijfers stijgen het snelst in Spiere-Helkijn, Wingene en Kortemark.