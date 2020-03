Corona: ook 4 besmettingen in Knokke-Heist

Gisteren is burgemeester Graaf Leopold Lippens door het Agentschap Zorg & Gezondheid op de hoogte gebracht dat een inwoner van Knokke-Heist besmet is geraakt met het coronavirus COVID-19.

Labo-onderzoek heeft dit bevestigd. Om de privacy van deze persoon te beschermen, kan de Vlaamse overheid niet meer details geven over wie die persoon is, waar hij woont of hoe het gesteld is met zijn/haar gezondheid. De besmette persoon werd meteen geïsoleerd en in quarantaine behandeld. Zorg en Gezondheid heeft vandaag laten weten dat drie nauwe contacten van het eerste geval ondertussen ook positief getest hebben op het coronavirus.

Het gemeenbestuur begrijpt dat dit nieuws mogelijk bij sommigen voor onrust kan zorgen. "Als iedereen echter de nodige preventieve tips in acht neemt, dan blijven de risico’s binnen de perken, " zegt burgemeester Lippens.