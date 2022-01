Corona: nog steeds geen rem op stijging besmettingen en ziekenhuisopnames

De afgelopen week werden dagelijks gemiddeld 271,6 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging met 43 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal liggen er nu 2.851 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis (+35 procent), waarvan 364 intensieve zorgen nodig hebben (-11 procent).

Tussen 12 en 18 januari werden dagelijks gemiddeld 35.975 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging van maar liefst 49 procent ten opzichte van de vorige zevendaagse periode. Het aantal besmettingen stijgt in alle provincies, met West-Vlaanderen op kop. Het aantal bevestigde gevallen is er verdubbeld in een week tijd. In Brussel bleef de stijging beperkt tot 16 procent. De positiviteitsratio bedroeg 39,1 procent, wat een toename is met 10 procent. Het reproductiegetal staat volgens het dashboard van Sciensano op 1,29. Bij de kinderen tot 9 jaar is meer dan de helft van de testen positief (55 procent), bij de 10-19-jarigen is dat bijna 58 procent. Bij de 65-plussers gaat het maar om 15,8 procent. Ook het aantal overlijdens blijft nog altijd stijgen. Tussen 12 en 18 januari lieten dagelijks gemiddeld zo'n 22 mensen het leven, een stijging met 10 procent. De teller komt in ons land inmiddels uit op 28.780 COVID-19-overlijdens.

West-Vlaamse situatie

Op 20 januari hebben 8.900 West-Vlamingen positief getest op het virus. Dat cijfer blijft stijgen. Ook de ziekenhuisopnames zitten in stijgende lijn. Gisteren lagen 275 mensen in het ziekenhuis, een stijging van 83 procent tegenover vorige week (150).

Tot gisteren liet de omikronvariant zich niet merken op intensieve zorgen. In België is er nog altijd een daling van het aantal patiënten op intensieve zorgen, in West-Vlaanderen is er nu voor het eerst in een week weer een lichte stijging. 38 coronapatiënten kregen gisteren intensieve zorgen in een van de West-Vlaamse ziekenhuizen. Een lichte stijging van 8,6 procent in vergelijking met een week eerder (35).

Per dag zijn er in West-Vlaanderen 77,3 procent meer nieuwe besmettingen per dag dan zeven dagen geleden.

Als we kijken naar het aantal nieuwe besmettingen in heel Vlaanderen, zitten Brugge, Kortrijk en Roeselare in de top tien van slechtst scorende steden en gemeenten. Enkel in West-Vlaanderen zijn er het meeste nieuwe besmettingen in Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende en Waregem. Bij het aantal besmettingen per 100.000 inwoners ligt dat cijfer het hoogste in deze West-Vlaamse steden en gemeenten: Dentergem, Kortemark, Deerlijk, Harelbeke en Wielsbeke.