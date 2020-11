Corona: nog nooit zoveel patiënten in ziekenhuis

Gisteren lagen er in onze Belgische ziekenhuizen ruim 7.200 mensen die besmet waren met Covid-19. Daarvan lagen er 1302 op Intensieve Zorg, wat een stijging is met 61% ten opzichte van de week voordien.

Er waren gemiddeld 122 sterfgevallen per dag, maar de cijfers van de laatste drie dagen zijn nog niet geconsolideerd. Het aantal overlijdens steeg de jongste week erg snel. Gemiddeld sterven er elke dag bijna 123 mensen aan COVID-19, een toename met 138 procent tegenover de vorige periode van zeven dagen, met toen gemiddeld 51 overlijdens per dag. In de ziekenhuizen worden de meeste overlijdens opgetekend: gemiddeld 91 per dag tegenover gemiddeld een kleine 31 in woonzorgcentra.

De meeste besmettingen doen zich voor in de leeftijdscategorieën 20-29 jaar en bij de vijftigers. In West-Vlaanderen zijn er bijna 700 ziekenhuisbedden ingenomen, iets meer dan 125 mensen liggen op Intensieve.

Dat is meer dan tijdens de piek van de vorige golf in april.

De West-Vlaamse cijfers in kaart

Bekijk hieronder de cijfers per West-Vlaamse stad of gemeente. De kleurschaal is dezelfde als de kleurschaal die wordt gehanteerd voor het reisadvies binnen Europa. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Oranje zit tussen de 20 en 100 bevestigde gevallen in de voorbije 14 dagen, geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 20 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.