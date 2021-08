Corona: nog geen daling van besmettingen in zicht

In dezelfde periode stierven elke dag 3,1 mensen aan de gevolgen van COVID-19. In de zeven voorgaande dagen waren het er gemiddeld 2 per dag.

Tussen 29 juli en 4 augustus werden elke dag gemiddeld 38,4 mensen opgenomen in het ziekenhuis (+21 procent). Er liggen nu 369 mensen in de ziekenhuizen, van wie 92 op intensieve zorgen. De bezetting op intensieve zorgen blijft veruit het grootst in het Brussels Gewest.

Bijna 8,1 miljoen Belgen kregen minstens één dosis van een coronavaccin, goed voor ruim 70 procent van de bevolking. Zeven miljoen mensen zijn al volledig gevaccineerd.

