Corona: net geen 16.000 nieuwe coronabesmettingen

In de periode van 24 december tot en met 30 december werden dagelijks gemiddeld 10.126 coronabesmettingen vastgesteld, goed voor een stijging van 52 procent ten opzichte van de week voordien. Volgens het kabinet-Vandenbroucke is het aantal coronabesmettingen vrijdag, zaterdag en zondag weer gedaald, maar die cijfers geven mogelijk een vertekend beeld door de eindejaarsdagen.

In de periode van 24 tot en met 30 december zijn 456.826 coronatesten afgenomen, waarvan 72.364 testen een positief resultaat opleverden. De positiviteitsratio steeg verder naar 15,84 procent.

Het aantal COVID-19-patiënten in de Belgische ziekenhuizen is zondag weer licht toegenomen: er zijn 1.765 coronapatiënten geteld, tegenover 1.704 coronapatiënten de dag daarvoor. Er lagen zondag wel minder COVID-19-patiënten op de afdelingen intensieve zorg. Van de 1.765 coronapatiënten hadden 508 patiënten intensieve zorgen nodig.

Situatie in West-Vlaanderen

De meeste nieuwe besmettingen komen voor in de grote steden als Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Waregem. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (aantal gevallen per 100.000 inwoners) het grootst in Lichtervelde, Gistel, Oudenburg, Kortemark en Zonnebeke.

Als we kijken naar het aantal nieuwe besmettingen in heel Vlaanderen, staat enkel Brugge nog in de top vijf.