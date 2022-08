Corona: minder patiënten in ziekenhuis, aantal besmettingen stijgt wel weer

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is gedaald tot net onder de 1.000, tot exact 965. Dat blijkt vandaag uit de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Van 19 tot 25 augustus waren er gemiddeld 71 ziekenhuisopname wegens COVID, een daling van 19 procent in vergelijking met de week ervoor, zegt Sciensano. Er liggen 965 coronapatiënten in het ziekenhuis, 68 krijgen intensieve zorg.

Van 16 tot 22 augustus waren er dagelijks 1.947 nieuwe besmettingen geregistreerd met het coronavirus. Dat is een stijging van 14 procent tegenover een week eerder, waarin weliswaar een feestdag viel en er dus minder getest werd. In dezelfde periode overleden er gemiddeld 8 personen per dag die besmet waren met het coronavirus (-16 procent).

West-Vlaamse cijfers

Bij de ziekenhuisbezetting in onze provincie is er een verdere daling. Op 22 augustus lagen er 98 patiënten met corona in West-Vlaamse ziekenhuizen. Dat is 30% minder dan de week ervoor. Nationaal is er een daling met 18%. Van die 98 zieken liggen er 11 op intensieve zorgen. 1 van hen wordt beademd.

Er waren zo’n 2.800 nieuwe besmettingen de voorbije 14 dagen. Het hoogste aantal nieuwe besmettingen in onze provincie is vastgesteld in de grotere gemeenten als Brugge, Oostende, Kortrijk, Roeselare, en Waregem. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (het aantal gevallen omgerekend per 100.000 inwoners) het grootst in Zedelgem, Harelbeke, Diksmuide, Middelkerke en Brugge.