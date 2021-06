Corona: Minder dan 70 ziekenhuisopnames per dag

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in ons land is gedaald tot gemiddeld 1.371 per dag. Dat blijkt dinsdag uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Er liggen momenteel wel nog 335 covidpatiënten op intensieve zorg. Het gaat om een daling met een kwart ten opzichte van een week geleden.

In de ziekenhuizen liggen in totaal 968 covidpatiënten, een vijfde minder dan een week eerder. De voorbije zeven dagen waren er iedere dag gemiddeld 69,3 ziekenhuisopnames (-18 procent).

Er waren in de periode van 29 mei tot 4 juni nog gemiddeld 1.475 bevestigde besmettingen per dag, of bijna een kwart minder dan de week daarvoor.

Er overlijden dagelijks gemiddeld nog 14,1 COVID-patiënten. In totaal zijn er in ons land nu officieel 25.041 covidpatiënten overleden sinds het begin van de pandemie.

Tot slot hebben 5,1 miljoen personen in ons land één coronaprik gekregen. Ruim 2,5 miljoen zijn volledig gevaccineerd. Dat is ongeveer een vijfde van de totale bevolking. Van de bijna 45.000 tests die de afgelopen week gebeurden was 3,7 positief.

