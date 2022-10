Corona: minder besmettingen, iets meer ziekenhuisopnames

Tussen 14 en 20 oktober zijn dagelijks gemiddeld 111 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat aantal bleef relatief stabiel sinds het begin van de herfstgolf. In totaal liggen nu 1.509 mensen met een coronabesmetting in de Belgische ziekenhuizen (+ 1 procent), 76 coronapatiënten liggen op de afdelingen intensieve zorg (+13 procent).

In dezelfde periode zijn dagelijks gemiddeld negen mensen overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting, een toename van 3 procent ten opzichte van de week daarvoor. Dat brengt de dodentol in België op 32.846 overlijdens.

Het reproductiegetal is licht gedaald naar 1,02. Dat betekent evenwel dat de epidemie in kracht toeneemt.

West-Vlaamse cijfers

Ook bij de ziekenhuisbezetting in onze provincie is er een daling. Op 17 oktober lagen er 162 patiënten met corona in West-Vlaamse ziekenhuizen. Dat is 2% minder dan de week ervoor. Van die 162 zieken liggen er 8 op intensieve zorgen.

Het aantal besmettingen in de provincie is over een periode van twee weken lichtjes gedaald. Er waren zo’n 4.100 nieuwe gevallen de voorbije 14 dagen. Het hoogste aantal nieuwe besmettingen in onze provincie is vastgesteld in de grotere gemeenten als Brugge, Roeselare, Kortrijk, Oostende en Harelbeke. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (het aantal gevallen omgerekend per 100.000 inwoners) het grootst in Wervik, Kuurne, Damme, Avelgem en Wielsbeke.