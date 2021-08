Corona: meer opnames en meer patiënten op intensieve

Op een week tijd is het aantal patiënten in de Belgische ziekenhuizen en op de intensive care-afdelingen van die ziekenhuizen met 35 procent gestegen, naar respectievelijk 494 en 124 patiënten.

Dat blijkt uit de gegevens op het coronadashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. In de afgelopen week werden er dagelijks gemiddeld 48,3 mensen met corona opgenomen in de ziekenhuizen, een stijging met 26 procent.

Het aantal coronabesmettingen stijgt nog altijd verder, maar die stijging lijkt te vertragen. Tussen 2 en 8 augustus werden dagelijks gemiddeld 1.738 nieuwe gevallen geregistreerd, een stijging met 8 procent. Samen met de andere indicatoren stijgt ook het aantal overlijdens nog altijd. In diezelfde periode zijn er elke dag gemiddeld 3,6 overlijdens per dag gemeld, een stijging met 14 procent. In totaal eiste de pandemie in ons land al 25.282 overlijdens.

Er werden iets meer dan 50.000 tests uitgevoerd, waarvan er 3,9 procent positief bleek. Dat is 0,7 procent meer dan in de voorgaande periode. Het totaal aantal testen nam wel met 8 procent af. Het reproductiegetal ligt woensdag op 1,16. Tot slot blijkt uit de gegevens van Sciensano nog dat 8,23 miljoen mensen al minstens één prik van een coronavaccin kregen. Dat komt overeen met 71,4 procent van de volledige bevolking. Er zijn ook al 7,45 miljoen mensen volledig gevaccineerd (64,7 procent).

