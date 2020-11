Corona: meer nieuwe besmettingen, druk blijft hoog

Alleen bij ons niet. Hier is er een stijging van 13 procent de afgelopen week.

In de West-Vlaamse ziekenhuizen liggen 742 covidpatiënten. Dat zijn er 120 meer dan gisteren. Op Intensieve Zorgen gaat het om 132 mensen, 69 van hen worden beademd. Intussen hebben 77 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten.

De voorbije zeven dagen werden dagelijks gemiddeld 692 mensen in het hospitaal opgenomen, een toename met 26 procent in vergelijking met de week voordien. Daardoor bevinden zich momenteel al 7.485 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie er 1.351 op een afdeling intensieve zorgen liggen. Er sterven gemiddeld 136 mensen per dag aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat zijn er maar liefst 75 meer dan een week eerder. Het totale aantal sterfgevallen in België overschrijdt daarmee de kaap van de 12.000, om uit te komen op 12.126.

De West-Vlaamse cijfers in kaart

Bekijk hieronder de cijfers per West-Vlaamse stad of gemeente. De kleurschaal is dezelfde als de kleurschaal die wordt gehanteerd voor het reisadvies binnen Europa. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Oranje zit tussen de 20 en 100 bevestigde gevallen in de voorbije 14 dagen, geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 20 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.