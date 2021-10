Corona: Meer dan 5.000 nieuwe besmettingen per dag

Ook de ziekenhuisopnames gaan opnieuw de hoogte in: tussen 19 en 25 oktober werd dagelijks gemiddeld 115 patiënten met Covid-19 opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een toename met 56 procent tegenover de voorgaande zeven dagen. Er liggen nu 1.275 coronapatiënten in de ziekenhuizen, een stijging met 39 procent op een week tijd. Het is van eind mei geleden dat het er nog zo veel waren. Van de opgenomen Covid-patiënten hebben er 264 intensieve verzorging nodig.

Er stierven in de periode van 17 tot 22 oktober elke dag gemiddeld 13 mensen aan het virus. Dat is een toename met 13 procent tegenover de voorgaande zeven dagen. Er zijn sinds het begin van de pandemie 25.889 coronapatiënten gestorven in België.