Corona: meer besmettingen, minder doden en minder patiënten op Intensieve Zorgen

Tussen 14 en 20 maart werden gemiddeld 10.090 besmettingen met het coronavirus per dag vastgesteld, of 24 procent meer dan tijdens de voorgaande zevendaagse periode. Tegelijk werden er dagelijks gemiddeld ongeveer 37.700 tests (+8 procent) uitgevoerd, met een positiviteitsgraad van 28,9 procent (+3,6 procent).

Ook het aantal ziekenhuisopnames steeg tussen 17 en 23 maart tot gemiddeld 183,1 (+14 procent) opnames per dag. Gisteren werden 2.597 patiënten die positief testten op COVID-19 in ziekenhuizen verzorgd (+16 procent), van wie 171 patiënten (-3 procent) op intensieve zorg.

Tussen 14 en 20 maart stierven gemiddeld 18,6 mensen (-9 procent) per dag aan de gevolgen van een coronabesmetting. De reproductiesnelheid, die de mate van besmettelijkheid van het virus aangeeft, staat op 1,09. Een waarde groter dan 1 betekent dat de epidemie in kracht toeneemt.

West-Vlaamse cijfers

Het hoogste aantal nieuwe besmettingen in onze provincie de voorbije 14 dagen is vastgesteld in de grotere gemeenten als Brugge, Roeselare, Oostende, Kortrijk en Ieper. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (het aantal gevallen per 100.000) het grootst in Zuienkerke, Brugge, Oostkamp, Ruiselede en Staden.

Bij de ziekenhuisbezetting is er een verdere stijging. Op 22 maart lagen er 351 patiënten met corona in West-Vlaamse ziekenhuizen. Dat is 20% meer dan de week ervoor. Nationaal is er een toename met 15%. Van die 351 zieken liggen er 20 op intensieve zorgen. 9 van hen worden beademd.