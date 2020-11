Corona maakt op dagbasis al gemiddeld 113 doden

De ziekenhuizen zitten bijna aan het record van de eerste golf, toen er begin april 1.285 coronapatiënten op intensieve zorg lagen. Tegen vandaag moeten alle algemene en universitaire extra bedden beschikbaar maken. Ze starten ook de voorbereidingen op om over te gaan naar fase 2B. Ze krijgen daarvoor 7 dagen de tijd. In fase 2B zouden er 800 bijkomende bedden op intensieve zorgen beschikbaar moeten zijn. Dat zou het totaal aantal bedden in ons land dan op 2.800 brengen.

Het aantal ziekenhuisopnames van mensen met COVID-19 bereikte vorige week al een nieuw record en staat op 1 november op 6.823 patiënten. Dat waren er 322 meer dan de dag voordien. Gemiddeld kwamen er de afgelopen week 656 nieuwe ziekenhuisopnames per dag bij. Dat is een stijging met 40 procent tegenover de week voordien. Maar tegelijk verlaten dagelijks ook honderden mensen het ziekenhuis, op 31 oktober zelfs een record van 657 patiënten.

Het aantal besmettingen lag de jongste zeven dagen op gemiddeld 15.582 positieve testen per dag. Dat is een toename met 14 procent op weekbasis. De positiviteitsratio ligt nu op ruim 29 procent.` Het aantal doden ligt nu gemiddeld op 113 per dag, 70 procent meer dan de week voordien. Sinds het begin van de pandemie stierven in ons land al 11.737 mensen met COVID-19.

West-Vlaamse cijfers

In West-Vlaanderen zien we diezelfde stijgende trend. Roeselare en Kortrijk tellen al ruim duizend gevallen.

Alles samen liggen er nu 621 covidpatiënten in de West-Vlaamse ziekenhuizen, onder wie 111 op Intensieve Zorgen. AZ Delta bijvoorbeeld met campussen in Roeselare, Menen en Torhout ziet het aantal patiënten op Intensieve Zorgen op één week tijd meer dan verdubbelen: van 13 vorige maandag naar 33 patiënten nu. Bij AZ Delta liggen momenteel 188 covidpatiënten. Eén week geleden waren dat er 115, of een stijging met meer dan de helft.

De West-Vlaamse cijfers op kaart

Bekijk hieronder de cijfers per West-Vlaamse stad of gemeente. De kleurschaal is dezelfde als de kleurschaal die wordt gehanteerd voor het reisadvies binnen Europa. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Oranje zit tussen de 20 en 100 bevestigde gevallen in de voorbije 14 dagen, geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 20 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.