Corona: kwart coronatests positief

In die periode werden dagelijks gemiddeld 17.555 besmettingen met het coronavirus vastgesteld, een stijging met 97 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. Op maandag 3 januari werden 27.518 besmettingen geregistreerd, op dinsdag 4 januari 28.042 en op woensdag 5 januari 25.905.

Tijdens de zevendaagse periode tot zaterdag 8 januari werden dagelijks gemiddeld 181 mensen in het ziekenhuis opgenomen met een coronabesmetting. Er lagen zaterdag in totaal 1.859 coronapatiënten in het ziekenhuis, waar dat er een dag eerder nog 1.892 waren. Er hadden zaterdag 444 coronapatiënten intensieve verzorging nodig, tegenover 464 een dag eerder.

Situatie in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen zijn er nu 95,2 procent meer besmettingen per dag dan zeven dagen geleden. Dat is bijna dubbel zoveel als de week ervoor en nu ook bijna evenveel als in het hele land. De afgelopen zeven dagen geraakten in totaal 8027 West-Vlamingen besmet.

De meeste nieuwe besmettingen komen voor in de grote steden als Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende en Waregem. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (aantal gevallen per 100.000 inwoners) het grootst in Ruiselede, Wielsbeke, Gistel, Veurne en Zonnebeke.

Als we kijken naar het aantal nieuwe besmettingen in heel Vlaanderen, staan Brugge en Kortrijk nog in de top tien.