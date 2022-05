Op een week tijd zakte hun aantal met 14 procent. In totaal liggen nu nog 1.683 mensen met COVID-19 in de ziekenhuizen. De voorbije zeven kwamen er dagelijks gemiddeld 112 nieuwe patiënten bij, een vermindering met 17 procent in vergelijking met de voorgaande week.

De nieuwe besmettingen zakken nog met 4 procent, tot gemiddeld 4.296 per dag in de week vanaf 3 tot en met 9 mei. In dezelfde periode viel het aantal sterfgevallen - dagelijks gemiddeld 11 - met zowat een derde terug.