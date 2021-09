Corona: Horeca kan niet langer profiteren van btw-verlaging

De btw-verlaging naar 6 procent was een steunmaatregel die de federale regering maanden geleden invoerde door de coronacrisis om de getroffen horeca-ondernemingen te steunen. De termijn wordt niet verlengd, hoewel de horeca daarop had gehoopt. Vanaf 1 oktober zullen de btw-tarieven dus weer stijgen naar de gebruikelijke 12 en 21 procent. Aan de kust komt het nieuws extra hard binnen na een zomer die geen topzomer was. (Lees verder onder de foto)

Horecazaken in Blankenberge zien dat alvast niet zitten. Chantal Degraeve van café Plaza doet haar beklag."Geef ons toch nog een klein beetje ademruimte. Kijk, de tranen staan in mijn ogen. Het seizoen is nog maar net achter de rug en het was geen seizoen zoals het moest zijn. We staan nu uiteindelijk ook voor de winter en de mensen willen door het coronavirus nog lang niet allemaal binnen zitten."

Een wijziging voor volgende zomer zou bespreekbaar zijn geweest, maar nu komt het ongelegen. Ook Linda Tant van horecazaak De Zandloper vindt dat. "De situatie is zoals die is. In de zomer hebben we ook minder plaatsen gehad om de mensen iets te laten consumeren en de loonkost is ook zeer hoog in de horeca." De andere steun voor de horeca hielp, maar was onvoldoende klinkt het.